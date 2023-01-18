19.01.2023 в 10:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Чиновники за рубежом: как прошли новогодние праздники народных избранников?»

Новогодние каникулы для ряда народных избранников завершились чередой скандалов. На фоне СВО, роста экономических и социальных проблем многие сочли демонстрацию «богатой жизни» в соцсетях ряда региональных чиновников хамством и неуважением к своей стране и ее жителям. Так, депутат из Курска Максим Васильев отдохнул в Мексике, депутат Вологодской областной думы Денис Долженко «утеплился» в Дубае и это далеко не все известные СМИ случаи. Вследствие громких скандалов, связанных с отпусками на зарубежных курортах, в регионах принялись ограничивать чиновников и депутатов в праве выехать за пределы России. Официально запретить им покидать страну местные власти не могут, но уже во многих субъектах действует «настоятельная рекомендация» на этот счет. В понедельник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников «настоятельно рекомендовал» депутатам и чиновникам региона «воздержаться от поездок в зарубежные страны», а 11 января губернатор Ульяновской области Алексей Русских подписал распоряжение «Об особенностях выезда за пределы РФ на период проведения СВО».

Стоит ли наказывать народных избранников из-за отдых за границей?

Где грань между роскошью и отдыхом?

Есть ли особые требования ведения социальных сетей для госслужащих?

Существует ли негласный запрет на выезд за границу для депутатов?

Почему сегодня такое пристальное внимание приковано к медийным личностям, кто выезжает за границу?

Участники пресс-конференции:

Депутат Государственной Думы Владимир Павлов;

Депутат Государственной Думы Николай Новичков;

Глава Фонда защиты национального исторического наследия, кандидат юридических наук, адвокат Александр Карабанов.

Приглашены:

Заместитель председателя Комиссии Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам депутатской этики Сардана Авксентьева;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 10:30



Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

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Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

