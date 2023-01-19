Депутат Госдумы призвал признать Урганта иноагентом

Депутат Госдумы Николай Новичков в пресс-центре НСН предложил признать Ивана Урганта иноагентом.

«У меня в «Яндексе» появляется контекстная реклама с Ургантом, какие-то курсы рекламирует с информационными технологиями, совсем бардак, докатился до этого. Почему допускается реклама этих людей? Решением суда сначала давайте признаем иноагентом, а потом и уголовное наказание», - заявил он.

Ранее депутат Госдумы Владимир Павлов в пресс-центре НСН заявил, что чиновники, которые позволяют себе выставлять фото с зарубежных курортов во время СВО, должны отказаться от мандатов.





