Депутат Госдумы призвал признать Урганта иноагентом
Николай Новичков в пресс-центре НСН возмутился, что шоумен участвует в рекламных роликах, которые распространяются в интернете.
Депутат Госдумы Николай Новичков в пресс-центре НСН предложил признать Ивана Урганта иноагентом.
«У меня в «Яндексе» появляется контекстная реклама с Ургантом, какие-то курсы рекламирует с информационными технологиями, совсем бардак, докатился до этого. Почему допускается реклама этих людей? Решением суда сначала давайте признаем иноагентом, а потом и уголовное наказание», - заявил он.
Ранее депутат Госдумы Владимир Павлов в пресс-центре НСН заявил, что чиновники, которые позволяют себе выставлять фото с зарубежных курортов во время СВО, должны отказаться от мандатов.
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