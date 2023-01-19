Депутат Госдумы призвал изымать имущество у россиян-иноагентов
Владимир Павлов заявил в пресс-центре НСН, что эти люди призывают к свержению строя и являются врагами России.
Депутат Госдумы Владимир Павлов в пресс-центре НСН заявил, у граждан, которые высказываются против России, нужно изымать имущество после возбуждения уголовных дел.
«Если мы будем либеральничать с теми, кто уехал или даже внутри страны остался и призывает к свержению строя, расшатывают, пытаются людей, молодежь вытащить на улицу, это плохо закончится. Это враги, нужно не просто размышлять отобрать у них или нет, нужно возбуждать уголовные дела, там уже будут по закону и изъятие, и запреты на выезд», - сказал он.
С ним согласился глава Фонда защиты национального исторического наследия, кандидат юридических наук, адвокат Александр Карабанов.
«Иностранный агент является раковой опухолью общества – надо максимально искоренять его противоправную деятельность, бить рублем, накладывать арест на бизнесы, имущество», - добавил он в пресс-центре НСН.
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