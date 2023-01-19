Депутат Авксентьева: Свод правил для парламентариев по отдыху за рубежом не нужен
Заместитель председателя комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики заявила, что депутаты должны сами понимать, что допустимо, а что нет.
Народные избранники должны понимать, какие действия допустимы, учитывая непростую ситуацию в стране, заявила заместитель председателя комиссии Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам депутатской этики Сардана Авксентьева в пресс-центре НСН.
«С юридической точки зрения каждый гражданин имеет право отдыхать там, где имеет возможность. Другой вопрос, насколько это этично. Я всегда отрицательно относилась к публичной демонстрации народными избранниками особого образа жизни. Любой человек, который обладает эмоциональным интеллектом, сам должен понимать соразмерность своих поступков, особенно, если он избран людьми. Сейчас никакого кодекса правил нет, я не думаю, что свод правил нужно вводить, потому что любому нормальному человеку должно быть понятно, что допустимо, а что нет», - отметила она.
Ранее депутат Госдумы Владимир Павлов в пресс-центре НСН заявил, что чиновники, которые позволяют себе выставлять фото с зарубежных курортов во время СВО, должны отказаться от мандатов.
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