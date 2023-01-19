«Сложи мандат!»: Отдыхающим за рубежом депутатам Госдумы предложили уволиться
Владимир Павлов в пресс-центре НСН заявил, что такие чиновники не имеют никакого отношения к России и избирателем.
Депутат Госдумы Владимир Павлов в пресс-центре НСН заявил, что чиновники, которые позволяют себе выставлять фото с зарубежных курортов во время СВО, должны отказаться от мандатов.
«Когда депутат таким образом отдыхает, еще и показывает, как хорошо он живет, он показывает, что не имеет никакого отношения к России и избирателям. Спецоперация, а человек празднует, веселится, отмечать нужно скромно и явно не на территории недружественных стран. Это совершенно бессовестные поступки, а те выводы, которые по отношению к этим коллегам были сделаны, я абсолютно поддерживаю. Роль любого народного депутата понятна, он получил поддержку партии и должен быть с людьми. Либо, если ты хочешь выбирать другую жизнь, которая тебе важнее и ценнее, сложи мандат, это будет очень честно», - сказал он.
Новогодние каникулы для ряда народных избранников завершились чередой скандалов. На фоне СВО, роста экономических и социальных проблем многие сочли демонстрацию «богатой жизни» в соцсетях ряда региональных чиновников хамством и неуважением к своей стране и ее жителям. Так, депутат из Курска Максим Васильев отдохнул в Мексике, депутат Вологодской областной думы Денис Долженко «утеплился» в Дубае, и это далеко не все известные СМИ случаи.
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