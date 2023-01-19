Депутат Госдумы призвал оставить увеселительные мероприятия только для детей

Праздничные мероприятия неуместны на фоне специальной военной операции, заявил депутат Госдумы Николай Новичков в пресс-центре НСН.

«Мы находимся в особых условиях, мы находимся в режиме специальной военной операции, это должно касаться не только ребят, наших героев, которые в окопах сидят. Это должно касаться каждого. Поэтому увеселительные мероприятия на этот период должны касаться только детских праздников. Для детей мы всегда должны организовывать елки, создавать хорошее настроение, остальное нужно вносить в режим особого времени. У себя дома – пожалуйста, что касается публичной сферы – это потом», - объяснил он.

Ранее депутат Госдумы Владимир Павлов в пресс-центре НСН заявил, что чиновники, которые позволяют себе выставлять фото с зарубежных курортов во время СВО, должны отказаться от мандатов.

