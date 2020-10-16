20.10.2020 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Четыре всадника здоровья. Преимущества и недостатки новых вакцин от COVID-19»

Уже вторая вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России. О новом препарате, созданном новосибирским научным центром «Вектор», сообщил Владимир Путин. Препарат получил название «ЭпиВакКорона» и его пострегистрационные исследования начнутся уже в ноябре-декабре. Кроме того, также на подходе вакцина от Центра имени Чумакова РАН, которая станет уже третьим российским препаратом данной направленности. В то же время и специалисты Крымского университета им. Вернадского также сообщили о создании своей вакцины от коронавируса. По заверениям разработчиков, главное её преимущество в том, что её можно принять просто вдохнув, не прибегая к инъекциям. Единственное, чего не хватает сейчас крымским учёным для старта лабораторных испытаний, - финансирования.

Зачем в России разрабатывается сразу четыре разных вакцины от коронавируса?

Каких инвестиций требуют научные центры на разработку подобных вакцин?

Хватит ли в России добровольцев, чтобы испытать все регистрируемые вакцины от коронавируса?

Может ли один человек испытать на себе действие нескольких вакцин?

Сколько зарубежных аналогов сегодня могут составить конкуренцию российским вакцинам?

Участники пресс-конференции:

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев;

Исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова.





Уважаемые коллеги журналисты, вы можете задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

