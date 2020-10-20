Вирусолог призвал к принудительной вакцинации преподавателей от коронавируса

Обязательно прививать от коронавируса учителей и преподавателей вузов на ресс-конференции НСН «Четыре всадника здоровья. Преимущества и недостатки новых вакцин от COVID-19» предложил главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Виктор Зуев.

«Есть категории должностей, для которых я бы ввел обязательную вакцинацию. Для учителей, преподавателей вузов и всех тех профессий, которые имеют дело с большим количеством людей», - сказал вирусолог.

В свою очередь исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова призвала граждан сообщать о случаях принуждения к вакцинации.

«Всех людей, которые сталкиваются с принудительной вакцинацией, просим обращаться к нам. Принуждение людей к вакцинации противоречит законодательству, и мы считаем это недопустимым. Мы будем составлять списки таких работодателей, которые нарушают права граждан», - сказала Завидова.

Ранее Зуев на пресс-конференции НСН рассказал, что появление в России все новых вакцин от коронавируса объясняется необходимостью обеспечить людям возможность выбора.

