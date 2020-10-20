Эффективность российских вакцин от COVID-19 поставили под сомнение

Эффективность зарегистрированных в России двух вакцин от коронавируса пока не доказана. Об этом на пресс-конференции НСН «Четыре всадника здоровья. Преимущества и недостатки новых вакцин от COVID-19» заявила исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова.

«В Российской Федерации в условиях пандемии было принято постановление правительства №441, которое позволило регистрировать препараты без получения всех данных. Чтобы помогло хоть что-то. Сейчас идут так называемые пострегистрационные исследования – мы категорически против такого названия, - которые только покажут эффективность вакцин. У нас есть две вакцины, об эффективности которых мы еще ничего не знаем. ВОЗ заявила, что будеn признавать только вакцины, которые обеспечивают хотя бы 50-процентную эффективность. То есть таких, которые в исследованиях покажут вдвое более низкую заболеваемость по сравнению с группой плацебо», - рассказала Завидова.

Ранее главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Виктор Зуев на пресс-конференции НСН рассказал, что появление в России все новых вакцин от коронавируса объясняется необходимостью обеспечить людям возможность выбора.

