В Институте Гамалеи призвали власти ввести карантин
Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи заявил, что остановить вторую волну коронавируса без локдауна уже невозможно.
Остановить вторую волну коронавируса в России без введения строгого карантина невозможно. Такое мнение на пресс-конференции НСН «Четыре всадника здоровья. Преимущества и недостатки новых вакцин от COVID-19» выразил главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Виктор Зуев.
«Я считаю, что невозможно остановить. Что нужно вводить. И нужно выполнять все те строгости, которые уже введены. Нужно соблюдать масочный режим», - подчеркнул вирусолог.
Ранее исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова на пресс-конференции НСН оспорила эффективность зарегистрированных в России двух вакцин от коронавируса.
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