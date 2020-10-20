В Институте Гамалеи призвали власти ввести карантин

Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи заявил, что остановить вторую волну коронавируса без локдауна уже невозможно.

Остановить вторую волну коронавируса в России без введения строгого карантина невозможно. Такое мнение на пресс-конференции НСН «Четыре всадника здоровья. Преимущества и недостатки новых вакцин от COVID-19» выразил главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Виктор Зуев.

«Я считаю, что невозможно остановить. Что нужно вводить. И нужно выполнять все те строгости, которые уже введены. Нужно соблюдать масочный режим», - подчеркнул вирусолог.

Ранее исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова на пресс-конференции НСН оспорила эффективность зарегистрированных в России двух вакцин от коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КарантинКоронавирусПресс-конференция НСН
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