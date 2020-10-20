Названы сроки проверки эффективности вакцины Sputnik V

Эффективность первой зарегистрированной вакцины от коронавируса Sputnik V будет установлена не раньше весны следующего года. Об этом на пресс-конференции НСН «Четыре всадника здоровья. Преимущества и недостатки новых вакцин от COVID-19» заявила исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова.

«Окончание третьей фазы исследований вакцины Sputnik V, которые у нас называют пострегистрационными, ожидается к 1 мая 2021 года. До этого срока говорить об эффективности вакцины бесполезно», - подчеркнула Завидова.

Ранее Завидова на пресс-конференции НСН усомнилась в эффективности зарегистрированных в России двух вакцин от коронавируса.

