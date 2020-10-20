Названы сроки проверки эффективности вакцины Sputnik V
Исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям рассказала в эфире НСН, когда будет достоверно установлена эффективность российской вакцины.
Эффективность первой зарегистрированной вакцины от коронавируса Sputnik V будет установлена не раньше весны следующего года. Об этом на пресс-конференции НСН «Четыре всадника здоровья. Преимущества и недостатки новых вакцин от COVID-19» заявила исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова.
«Окончание третьей фазы исследований вакцины Sputnik V, которые у нас называют пострегистрационными, ожидается к 1 мая 2021 года. До этого срока говорить об эффективности вакцины бесполезно», - подчеркнула Завидова.
Ранее Завидова на пресс-конференции НСН усомнилась в эффективности зарегистрированных в России двух вакцин от коронавируса.
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