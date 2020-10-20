В Институте Гамалеи объяснили обилие новых вакцин от коронавируса в России

Появление в России все новых вакцин от коронавируса объясняется необходимостью обеспечить людям возможность выбора. Об этом на пресс-конференции НСН «Четыре всадника здоровья. Преимущества и недостатки новых вакцин от COVID-19» рассказал главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Виктор Зуев.

«Наличие нескольких вакцин – это очень правильно. Эти вакцины отличаются по технологии и люди смогут выбирать ту вакцину, которая им подходит. Сейчас распространено мнение, что вакцинация - дело опасное и даже ненужное. Оно появилось в последние 10-15 лет из-за осложнений после вакцинации. Возможны они? Да, возможны, потому что в последние годы из-за ухудшения экологии распространились различные аллергии. Нежелательные реакции на вакцинацию, особенно у детей, возможны, но лучше ничего для защиты от инфекций нет», - сказал Зуев.

Напомним, в России зарегистрирована уже вторая вакцина от коронавируса. О новом препарате - «ЭпиВакКорона», созданном новосибирским научным центром «Вектор», сообщил Владимир Путин. Пострегистрационные исследования вакцины начнутся уже в ноябре-декабре. Также на подходе вакцина от Центра имени Чумакова РАН, которая станет уже третьим подобным российским препаратом. В то же время и специалисты Крымского университета имени Вернадского также сообщили о создании своей вакцины от коронавируса.

