8.10.2021 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Чем обернется «Досье Пандоры» для российских чиновников»

Ведущие зарубежные СМИ распространили выдержки из громкого журналистского расследования об офшорах, названного «Досье Пандоры» (Pandora Papers). Фигурантами данного расследования стали семьи мировых элит: политики, в том числе действующие и бывшие главы государств, а также более 300 чиновников и миллиардеров из сотни стран. В их числе оказались и граждане России. Утверждается, что с офшорами так или иначе якобы связаны гендиректор Первого канала Константин Эрнст, семьи главы Ростеха Сергея Чемезова, главы Сбера Германа Грефа и многие другие.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

С какой целью западные СМИ опубликовали данный доклад?

Имеет ли данное расследование доказательную базу и юридическую силу?

К каким последствия может привести обнародованное досье?

Может ли данный доклад быть использоваться для давления и шантажа в отношении тех, чьи имена еще не раскрыли?

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа;

Президент Союза Адвокатов России, адвокат, доктор юридических наук Игорь Трунов;

Экономист, доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Максим Чирков.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

