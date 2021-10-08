Депутат Чепа заявил, что никогда не скрывал офшоры

Необходимо создавать привлекательные условия для развития бизнеса, чтобы период «офшорных схем» закончился, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в пресс-центре НСН.

«Лично я закрыл свой последний офшор 9 лет назад, поэтому претензии ко мне необоснованы. То, что у меня раньше были офшоры, я их декларировал, в своих декларациях писал, какие компании у меня есть, это было нормально. Сегодня в России созданы свои специальные зоны льготного налогообложения. Сегодня считается некрасивым в бизнесе пользоваться офшорными компаниями, этот период проходит», - объяснил он.

Данные расследования были получены из анонимных источников с нарушением закона, заявил ранее президент Союза Адвокатов России, адвокат, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН.

