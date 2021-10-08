Депутат Чепа заявил, что никогда не скрывал офшоры
Фигурант дела «Досье Пандоры» отметил, что на сегодняшний день российским чиновникам запрещено иметь бизнес в офшорах.
Необходимо создавать привлекательные условия для развития бизнеса, чтобы период «офшорных схем» закончился, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в пресс-центре НСН.
«Лично я закрыл свой последний офшор 9 лет назад, поэтому претензии ко мне необоснованы. То, что у меня раньше были офшоры, я их декларировал, в своих декларациях писал, какие компании у меня есть, это было нормально. Сегодня в России созданы свои специальные зоны льготного налогообложения. Сегодня считается некрасивым в бизнесе пользоваться офшорными компаниями, этот период проходит», - объяснил он.
Данные расследования были получены из анонимных источников с нарушением закона, заявил ранее президент Союза Адвокатов России, адвокат, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,7 млн+27 550 / сут.
Умерли
214 тыс.+924 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+20 330 / сут.
- СМИ: Воронежский губернатор попал в реанимацию
- До 100 человек погибли при теракте в Афганистане
- «Евровидение - 2022» пройдет в Турине, подтвердил организатор
- В Кремле ожидают скорого взаимного с ЕС признания COVID-сертификатов
- «С телефоном в руке». В Кремле рассказали, как прошел день рождения Путина
- «Подонки без национальности»: Песков прокомментировал избиение пассажира в метро Москвы
- Песков: НАТО - блок антироссийской направленности
- Жертвами отравления алкоголем в Оренбуржье стали 17 человек
- Киселёва возмутило присуждение Нобелевской премии мира Дмитрию Муратову
- Кремль поздравил Муратова с получением Нобелевской премии мира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru