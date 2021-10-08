Трунов рассказал, кому выгодно «Досье Пандоры» на Украине

«Досье Пандоры» на Украине будут использовать в качестве «политической дубины» накануне выборов, заявил президент Союза Адвокатов России, адвокат, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН.

«Нужно понимать, что Зеленский готовится к выборам, сейчас лоббирует закон о борьбе с олигархами, Зеленский сейчас хочет за счет этого закона нужных оставить, а кого-то вывести из поля игры, подготовить площадку для выборов. Естественно, что для Украины сегодня это выгодно, потому что это политическая дубина, которой будет расчищена палата. Это политическая борьба», - отметил Трунов.

Данные расследования были получены из анонимных источников с нарушением закона, заявил адвокат ранее в пресс-центре НСН.

