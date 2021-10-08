«Ворованные данные». Трунов заявил, что фигурантам «Досье Пандоры» ничего не грозит

Данные расследования были получены из анонимных источников с нарушением закона, заявил президент Союза Адвокатов России, адвокат, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН.

«Данные, полученные противоправным путем, автоматически лишают разбирательства справедливости. В России доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы. Это анонимная передача данных или получение информации путем утечек. Здесь также фигурирует вопрос клеветы. Это преступление во всем мире. Те СМИ, которые распространяют это, также должны нести ответственность. Те СМИ, которые публикуют ворованные данные, пособники», - отметил Трунов.

Ранее полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях, юрист Михаил Барщевский сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что не видит нарушений закона в переоформлении российскими чиновниками зарубежных активов на родственников и знакомых.

