Фигурант «Досье Пандоры» рассказал, для кого удобны офшоры
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что подобные схемы выгодны крупному бизнесу, но не государству в целом.
Офшорные схемы выгодны крупным компаниям, но означают вывод денег из бюджета государства, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в пресс-центре НСН.
«Допустим, крупная компания продает свою продукцию офшору с минимальной прибылью, а уже этот офшор начинает торговать этой продукцией за границей с конечными потребителями. Там остается маржа, вся прибыль остается за границей, вот это для государства плохо, это вывод денег из страны», - объяснил он.
Необходимо увеличить привлекательность российских юрисдикций и развивать внутри страны зоны со специальным налогообложением, заявил ранее экономист, доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Максим Чирков в пресс-центре НСН.
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