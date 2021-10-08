Фигурант «Досье Пандоры» рассказал, для кого удобны офшоры

Офшорные схемы выгодны крупным компаниям, но означают вывод денег из бюджета государства, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в пресс-центре НСН.

«Допустим, крупная компания продает свою продукцию офшору с минимальной прибылью, а уже этот офшор начинает торговать этой продукцией за границей с конечными потребителями. Там остается маржа, вся прибыль остается за границей, вот это для государства плохо, это вывод денег из страны», - объяснил он.

Необходимо увеличить привлекательность российских юрисдикций и развивать внутри страны зоны со специальным налогообложением, заявил ранее экономист, доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Максим Чирков в пресс-центре НСН.

