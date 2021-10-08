Правительству России дали совет, как реагировать на «Досье Пандоры»
Экономист Максим Чирков отметил, что государству необходимо проанализировать «досье» и устранить причины, которые привели к такому положению вещей.
Необходимо увеличить привлекательность российских юрисдикций и развивать внутри страны зоны со специальным налогообложением, заявил экономист, доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Максим Чирков в пресс-центре НСН.
«В России, возможно, будут созданы инструменты законодательные для того, чтобы уменьшить привлекательность офшорных схем. Офшор – это удобно, но со стороны нашего государства было бы правильно проанализировать это досье и попробовать убрать причины, почему люди уходят в офшорные схемы, это вопрос к законодателям. Это основное последствие, которое должно быть», - отметил Чирков.
Данные расследования были получены из анонимных источников с нарушением закона, заявил ранее президент Союза Адвокатов России, адвокат, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН.
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