11.04.2024 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Бум внутреннего туризма: Куда россияне поедут на майские?»

Продажи туров по России на майские праздники 2024 года на 30-40% превышают показатели 2023 года, констатируют туроператоры. Год назад топ направлений выглядел следующим образом — лидировали Москва, Санкт-Петербург и Владивосток. По зарубежным направлениям тройку лидеров в прошлом году составляли Турция, ОАЭ и Египет.

Эксперты говорят, что туризм ежегодно приносит в российскую экономику триллионы рублей. Это почти 3% ВВП России. В 2024 году ожидается внутренний турпоток в России на уровне 80 млн человек, за 2 месяца зафиксирован рост на 12,5%. Такую информацию во время рабочей поездки в Кемеровскую область предоставил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

В правительстве считают, что отдых в России стал считаться модным и престижным, поэтому жители все реже стали отдыхать за рубежом.





Участники пресс-конференции:

Генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов;

Генеральный директор Арт-Тур Дмитрий Арутюнов;

Руководитель комиссии РСТ по приключенческому туризму, генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов;

Директор по развитию круизной компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Куда поехать без визы на майские праздники?

Какие направления находятся в топе у россиян по внутренним и выездным направлениям отдыха?

Сколько туристы готовы потратить на отдых?

На сколько в этом году выросли цены?

Какие новые направления круизной навигации ждут туристов в этом году?

Какая средняя продолжительность отдыха на майские в 2024 году?

Отмечается ли уже сегодня дефицит по каким-либо направлений на майские праздники?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму:

https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



