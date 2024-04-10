11.04.2024 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Бум внутреннего туризма: Куда россияне поедут на майские?»
Продажи туров по России на майские праздники 2024 года на 30-40% превышают показатели 2023 года, констатируют туроператоры. Год назад топ направлений выглядел следующим образом — лидировали Москва, Санкт-Петербург и Владивосток. По зарубежным направлениям тройку лидеров в прошлом году составляли Турция, ОАЭ и Египет.
Эксперты говорят, что туризм ежегодно приносит в российскую экономику триллионы рублей. Это почти 3% ВВП России. В 2024 году ожидается внутренний турпоток в России на уровне 80 млн человек, за 2 месяца зафиксирован рост на 12,5%. Такую информацию во время рабочей поездки в Кемеровскую область предоставил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.
В правительстве считают, что отдых в России стал считаться модным и престижным, поэтому жители все реже стали отдыхать за рубежом.
Участники пресс-конференции:
- Генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов;
- Генеральный директор Арт-Тур Дмитрий Арутюнов;
- Руководитель комиссии РСТ по приключенческому туризму, генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов;
- Директор по развитию круизной компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова.
В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:
- Куда поехать без визы на майские праздники?
- Какие направления находятся в топе у россиян по внутренним и выездным направлениям отдыха?
- Сколько туристы готовы потратить на отдых?
- На сколько в этом году выросли цены?
- Какие новые направления круизной навигации ждут туристов в этом году?
- Какая средняя продолжительность отдыха на майские в 2024 году?
- Отмечается ли уже сегодня дефицит по каким-либо направлений на майские праздники?
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму:
https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8