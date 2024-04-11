«Реальный дефицит»: Отели на Сейшелах раскупили на майские праздники
На Сейшелах нет мест в отелях, а в Китае наблюдается дефицит русскоговорящих гидов, которые могут проводить экскурсии, отметил в эфире НСН Дмитрий Арутюнов.
На Сейшелах наблюдается дефицит свободных мест в отелях на майские праздники: мест размещения изначально было мало, а спрос большой, рассказал генеральный директор Арт-Тур Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН.
«У нас два блока майских – первые и вторые. Довольно большое количество туристов берут эти 10-11 дней и отдыхают подольше. Что касается дефицита, то единственные направления, где реальный дефицит – это Китай. По экскурсионной программе… В Китае не так много осталось русскоговорящих гидов после пандемии, которые могут проводить экскурсии. На первые майские они заняты, на вторые еще есть места. Большие проблемы с отелями на Сейшелах, там очень мало отелей, а спрос большой», - сказал Арутюнов.
В свою очередь генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН отметил, что в основном россияне берут туры от трех до семи ночей. Он также отметил, что компания не наблюдает дефицита мест в отелях для туристов.
«Туры в основном от трех до семи ночей, средняя продолжительность – пять ночей. Дефицита как такового нет. Есть, конечно, какие-то популярные отели, которые по каким-то направлениям прислали стоп-лист… Но в целом, на данный момент, на майские пока еще у нас все продажи открыты», - сказал Арзуманов.
Ранее генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН рассказал, что в России нарастает «бум» внутреннего туризма, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ракета «Ангара-А5» вывела на орбиту спутник «Гагаринец»
- Количество эпизодов мошенничества в деле блогера Шабутдинова увеличилось до 73
- В Кремле считают бессмысленным мирный саммит в Швейцарии без России
- «Новые люди» предложили просвещать школьников о вреде доносов
- ВС РФ нанесли удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины
- В Курганской области из-за паводка эвакуировали больше 6 тысяч человек
- Большинство россиян уверены, что человечество сможет жить на других планетах
- МИД: Россия объявляет персоной нон грата сотрудника посольства Австрии
- В Приморье собираются открыть пляжные туры в Северную Корею
- Начались съемки новогодней комедии «Собачье дело» с певицей Глюкозой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru