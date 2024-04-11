«Реальный дефицит»: Отели на Сейшелах раскупили на майские праздники

«У нас два блока майских – первые и вторые. Довольно большое количество туристов берут эти 10-11 дней и отдыхают подольше. Что касается дефицита, то единственные направления, где реальный дефицит – это Китай. По экскурсионной программе… В Китае не так много осталось русскоговорящих гидов после пандемии, которые могут проводить экскурсии. На первые майские они заняты, на вторые еще есть места. Большие проблемы с отелями на Сейшелах, там очень мало отелей, а спрос большой», - сказал Арутюнов.

В свою очередь генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН отметил, что в основном россияне берут туры от трех до семи ночей. Он также отметил, что компания не наблюдает дефицита мест в отелях для туристов.

«Туры в основном от трех до семи ночей, средняя продолжительность – пять ночей. Дефицита как такового нет. Есть, конечно, какие-то популярные отели, которые по каким-то направлениям прислали стоп-лист… Но в целом, на данный момент, на майские пока еще у нас все продажи открыты», - сказал Арзуманов.

Ранее генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН рассказал, что в России нарастает «бум» внутреннего туризма, передает «Радиоточка НСН».

