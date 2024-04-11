«По Волге до Углича»: Россияне поедут в круизы на майские праздники
11 апреля 202412:01
Николай Грутов
Из Москвы можно будет отправиться в круиз до Углича, Твери, Мышкина, Костромы, Ярославля и Плеса, отметила в эфире НСН Светлана Гончарова.
На майские праздники из Москвы выйдет 39 теплоходов для туристов, продолжительность круизов составит от трех до 13 дней, рассказала директор по развитию круизной компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова в пресс-центре НСН.
«Уже 24 апреля из Москвы пойдет первый теплоход после зимы, начнутся круизы. Большинство теплоходов пойдут сразу на майские праздники. Сейчас ожидается из Москвы выход 39 теплоходов на праздники, это значительно больше, чем в прошлые года, будет 86 рейсов. Продолжительность этих круизов от трех до семи дней, несколько круизов будет 11-13 дней до Казани. В основном, это круизы по Волге до Углича, Твери, Мышкина, Костромы, Ярославля, Плеса – заходы в города Золотого кольца. Есть разные категории теплоходов: и премиум класса, и класса люкс, и класса конструктор, работающие в формате "собери свой турпакет сам". Цена одного турдня на человека колеблется от шести тысяч рублей до 20 тысяч», - сказала Гончарова.
Ранее генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН рассказал, что в России нарастает «бум» внутреннего туризма, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru