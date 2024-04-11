«Сплав, киты и кемпинг»: Спрос на активные туры в РФ вырос на 30%
На майские праздники россияне интересуются поездками в Карелию, чтобы совершить сплав по рекам, отметил в эфире НСН Вадим Мамонтов.
Спрос на активные туры среди россиян вырос на 30% в 2023 году, в этом году такие темпы сохраняются, рассказал вице-президент РСТ, генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в пресс-центре НСН.
«Наши путешественники в основном выбирают средства размещения в дикой природе – это кемпинги, глэмпинги, базы отдыха, которые позволяют не изменять своему главному стремлению попасть в дикую природу и наслаждаться этими видами отдыха. Набор предпочтений на майские праздники достаточно традиционный. На праздники интересна Карелия, уже сошел снег, реки полны воды, можно пройти на интересных сплавах. Некоторые выбирают более спокойный приключенческий формат, когда можно поехать на квадроцикле или просто побывать в старых карельских деревнях, покататься на другой проходимой технике, посмотреть на крупные водопады. Спрос на активные туры растет, в рамках нашей компании был рост в 30% за прошлый год, в этом году мы видим сохранение таких темпов роста», - сказал Мамонтов.
Он также рассказал, что рост спроса на туры в Териберку в 2023 году составил 50%.
«Кольский полуостров и Териберка продолжают свой рост. Среднестатистическая оценка по прошлому году – это примерно 50% рост потока на это направление. Здесь пока еще можно застать северное сияние, посмотреть на китов. Большинство судов, которые там находятся, работают именно на этот вариант активности, а не на рыбалку, как это было раньше», - резюмировал Мамонтов.
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