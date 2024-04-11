«ОАЭ, Таиланд и Африка»: Куда отправятся россияне на майские праздники

Двое боевиков нейтрализованы в пригороде Нальчика На Украине приняли закон об ужесточении правил мобилизации Уровень воды в реке Урал в Оренбурге приближается к отметке 11 метров Землетрясения магнитудой 3,5 и 4 произошли в Краснодарском крае Британская королевская почта столкнулась с проблемой китайских поддельных марок