«Никаких препятствий»: В TEZ TOUR заявили о росте продаж туров в Европу на 25%

В европейских странах российские туристы испытывают определенные трудности с оплатой, но они не являются критичными, отметил в эфире НСН Воскан Арзуманов. 

Рост продаж туров в Европу составляет порядка 25%, россияне активно бронируют путевки, заявил генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН.

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«Что касается выездного туризма, то ситуация там идет также в рост. Есть список популярных направлений. Это, конечно же, всеми любимая Турция, Эмираты, Таиланд, Египет, все это достаточно активно бронируется. Также виден интерес к Европе, рост продаж составляет порядка 25%. В основном популярными являются направления, куда осуществляется прямой перелет... В Европу его нет, но туры активно бронируют. Никаких препятствий к этому нет. Единственное, туристы внутри страны испытывают определенные неудобства по оплате, но и эти неудобства все туристы с удовольствием проходят», - сказал Арзуманов.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в интервью НСН отметил, что Мальдивы остались для россиян единственным лакшери-курортом на данный момент, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Мамонтов
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