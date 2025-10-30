31.10.2025 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Тыквенный Спас или как в России отметят Хэллоуин-2025»



Хэллоуин-2025 сегодня отмечают не только в США или Великобритании, но и по всему миру. Этот праздник объединяет людей желанием повеселиться, примерить необычный образ и почувствовать атмосферу мистики. Каждый год накануне этого праздника в России общественники и законодатели пытаются запретить празднование. На этот раз общественники предложили ввести штрафы для кафе, баров и торговых сетей, которые используют атрибутику Хеллоуина или проводят тематические мероприятия, а также рекламу Хэллоуина хотят ограничить на уровне местных властей, к этому призывает РПЦ.



В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Запрещено или разрешено сегодня празднование Хэллоуина в России?

Какие самые популярные товары сегодня покупают на Хэллоуин?

Чего стоит избегать во время праздника?

Как не травмировать психику ребенка на Хэллоуин?

Как современные зумеры относятся к празднику Хэллоуин?

Как Хэллоуин влияет на молодежь?

Участники пресс-конференции:

зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов;

директор по развитию агентства по работе с маркетплейсами Indigolab Владимир Демоюн;

врач-психотерапевт Наталья Бирина.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

