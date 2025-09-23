Онищенко назвал регионы из зоны риска по числу заболевших гриппом

В России растет число случаев заболевания гриппом, но значения не превышают допустимый порог, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«В целом по стране идет повышение заболеваемости, но умеренное. Примерно 35 на 100 тысяч населения, это ниже среднего значения по годам, которое для этого периода составляет 89,9. Это на 6,6% ниже порога. Есть субъекты, где уже идет превышение по всему населению. Это Воронеж, Ижевск, Красноярск, Чебоксары и Якутия. Если говорить по антигенным характеристикам, выделяются те же штаммы, которые входят в состав тех вакцин, которые применяются. По детской заболеваемости идет превышение по многим регионам, Самара к этому списку присоединилась», - рассказал он.

В России растет заболеваемость сезонными инфекциями. За вторую неделю сентября (с 8-го по 14-е) зарегистрировано почти 700 тыс. случаев заболеваний — практически на 64% больше по сравнению с первой неделей учебного года. А среди школьников, заболевших стало вдвое больше. «Дополнительные карантинные меры в связи с подъемом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в РФ не нужны, оснований для введения локдауна нет», — сообщает СМИ Роспотребнадзор.

