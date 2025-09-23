Онищенко: До конца октября от гриппа надо привить 70 миллионов человек
В первую очередь прививки нужны детям, учителям, врачам и контактным профессиям, заявил НСН Геннадий Онищенко.
До конца октября от гриппа надо привить 70 миллионов человек, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Было бы правильно, чтобы мы основную группу – 70 миллионов человек – привили до конца октября. Надо завершить вакцинацию против гриппа к этому времени за счет вакцин, которые закуплены государством. В первую очередь это дети, учителя, врачи, профессии, связанные с контактами, журналисты, торговля, работники транспорта, работники больших офисов и так далее. Фирмам, которые не попадают под обязательную вакцинацию, надо закупить вакцины и сделать это для своих работников и для самих себя», - отметил он.
В России растет заболеваемость сезонными инфекциями. За вторую неделю сентября (с 8-го по 14-е) зарегистрировано почти 700 тыс. случаев заболеваний — практически на 64% больше по сравнению с первой неделей учебного года. А среди школьников, заболевших стало вдвое больше. «Дополнительные карантинные меры в связи с подъемом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в РФ не нужны, оснований для введения локдауна нет», — сообщает Роспотребнадзор.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru