10.11.2025 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг с руководителем прогностического центра «Метео» Александром Шуваловым на тему: «Золотая осень: Когда наступят заморозки?»

В этом году осень решила снова побаловать жителей столичного региона теплом. Пусть мокро и влажно по большей части и нет солнца, зато за окном пока еще комфортные градусы «выше нормы». И если такая погода приятна с точки зрения ощущений людей, то она не очень хороша для природы. Повторно зацвели некоторые растения, что отбирает у них силы для «возрождения» будущей весной, змеи отказываются укладываться в спячку...

Эксперты называют нынешнее потепление сильнейшей аномалией. Погода в Центральной России сейчас отстает от своего климатического расписания больше чем на месяц, становится теплее в Сибири, а на юге страны уверенно держатся 17–20 градусов. При этом на Урале и Дальнем Востоке — снег с дождем, что стало причиной многочисленных ДТП.

В ходе брифинга будут рассмотрены следующие вопросы:

Почему сейчас идет аномальное потепление?

Каким будет ноябрь в столице и на черноморском побережье?

Какие рекорды уже побила эта осень?

Когда выпадет снег?

Ждать ли резкого похолодания?

Когда наступит метеорологическая зима?

