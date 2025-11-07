10.11.2025 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг с руководителем прогностического центра «Метео» Александром Шуваловым на тему: «Золотая осень: Когда наступят заморозки?»
В этом году осень решила снова побаловать жителей столичного региона теплом. Пусть мокро и влажно по большей части и нет солнца, зато за окном пока еще комфортные градусы «выше нормы». И если такая погода приятна с точки зрения ощущений людей, то она не очень хороша для природы. Повторно зацвели некоторые растения, что отбирает у них силы для «возрождения» будущей весной, змеи отказываются укладываться в спячку...
Эксперты называют нынешнее потепление сильнейшей аномалией. Погода в Центральной России сейчас отстает от своего климатического расписания больше чем на месяц, становится теплее в Сибири, а на юге страны уверенно держатся 17–20 градусов. При этом на Урале и Дальнем Востоке — снег с дождем, что стало причиной многочисленных ДТП.
В ходе брифинга будут рассмотрены следующие вопросы:
- Почему сейчас идет аномальное потепление?
- Каким будет ноябрь в столице и на черноморском побережье?
- Какие рекорды уже побила эта осень?
- Когда выпадет снег?
- Ждать ли резкого похолодания?
- Когда наступит метеорологическая зима?
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 13:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам
+7 9035945437
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8