Онищенко рассказал, как школы готовятся к пику заболеваемости гриппом

В российских школах в пик заболеваемости гриппом начнут измерять детям температуру и использовать специальные приборы, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Сейчас будет подъем заболеваемости, поэтому в школах мы введем фильтры. Дети будут приходить в школы, им будут измерять температуру. Такая техническая возможность есть в крупных регионах, ребенок входит в школу и с помощью специальных приборов видно, у кого есть повышенная температура. Этих ребят заводят в медицинский блок, разбираются с ситуацией. Надо также вводить обеззараживание в школах, во многих такие устройства уже закупаются. В классе 25-30 детей, они дышат, выделают микробы и вирусы. Нужно следить за уборкой в классах и коридорах, есть перечень специальных средств, которые нужно использовать при уборке для дезинфекции», - отметил он.

До конца октября от гриппа надо привить 70 миллионов человек, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

