Онищенко не исключил переход на «удаленку» в школах из-за гриппа

Удаленный формат учебы – это сегодня вынужденная мера в пик сезонных заболеваний, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Удаленно у нас дети учились, когда была пандемия. С точки зрения оценки педагогов этот формат еще не так совершенен, чтобы его полностью использовать. Но если будет подъем заболеваемости, а он идет уже, то да. Уже сейчас есть факты, когда в школах отдельные классы «распускают» на неделю. Это мы делали еще до виртуальной возможности, когда еще были телефоны только. Дети были на самоподготовке, выполняли задания», - отметил он.

Онищенко также призвал использовать в компаниях дистанционный формат работы, если это не вредит процессу.

«Некоторые группы профессий, которые занимаются аналитикой и так далее, их уже можно переводить на удаленку. Офисные работники могут переходить на дистанционную работу. Это выгодно и сотруднику, и предпринимателю», - добавил он.

Сотрудники на удаленке лояльнее к переработкам, чем работающие в офисе, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

