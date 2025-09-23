Онищенко допустил полный запрет парацетамола в США
Геннадий Онищенко заявил НСН, что производители парацетамола могут подать в суд.
Если американский лидер Дональд Трамп заявил о вреде парацетамола, лекарство могут запретить в США, российским ученым тоже нужно изучить это заявление, сказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
Администрация президента США Дональда Трампа собирается связать употребление беременными женщинами парацетамола с развитием аутизма у новорожденных. Также чиновники планируют предложить лечение расстройства с помощью лейковорина (фолиновая кислота). Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.
«Без внимания это заявление оставлять нельзя, нам тоже надо изучить этот вопрос. До выяснения обстоятельств происходит запрет, идет расследование. Если данные подтверждаются, партия утилизируется. Это если брак какой-то. Что касается парацетамола, если Трамп лично сказал об этом, его могут запретить продавать в США. Конечно, производители могут подать в суд, но сейчас, скорее всего, американские власти на это пойдут», - сказал он.
Любое лекарство является чужеродным для организма человека и имеет побочные эффекты, но парацетамол уже давно находится на рынке. Страхи президента США Дональда Трампа перед препаратом не являются научно обоснованными. Об этом рассказал директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов в разговоре с НСН.
