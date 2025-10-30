31.10.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Сделано в России». Кто захватывает рынок российской косметики и парфюмерии?

На протяжении нескольких лет санкции ограничивают доступ российских производителей косметики и парфюмерии к сырью, оборудованию и рынкам сбыта. Отрасль оказалась перед вызовом — выстроить собственную сырьевую базу и создавать продукты не только на своем сырье, но и по собственным уникальным формулам. Сегодня российский рынок парфюмерии, косметики и бытовой химии оценивается более чем в 1 трлн рублей. По данным Минпромторга России, в отрасли действует более 700 компаний, из которых около 200 имеют собственные производственные мощности. По данным экспертов за последние два года отечественная парфюмерно-косметическая отрасль совершила качественный скачок в своем развитии и согласно данным Роскачества, 73% российских потребителей положительно относятся к отечественным брендам косметики.

Но несмотря на это, с начала 2025 года Китай резко увеличил поставки косметики в Россию, что создает определенную конкуренцию отечественному производителю. С января по сентябрь импорт китайской косметики вырос в 1,6 раза, до 115,4 миллиона долларов. Популярнее всего на рынке стали китайские средства для ухода за кожей (61,9 миллиона долларов).

Каков сегодня потенциал импортозамещения в косметической отрасли в России?

Все ли санкционные косметические и парфюмерные товары удалось импортозаместить?

Удается ли превзойти по качеству ушедшие крупные зарубежные бренды?

Как много товаров в том числе косметических и парфюмерных поступает на территорию РФ из Китая?

Закупает ли Китай российскую косметику и парфюмерию?

Какой топ товаров закупается Россией в Китае?

Легко ли сегодня российским брендам развиваться в нашей стране?

Насколько востребована российская косметика?

Как много отечественных производителей появилось на рынке с уходом иностранных компаний?

Участники пресс-конференции:

Председатель Союза потребителей России Алексей Койтов;

Экономист, эксперт по ведению бизнеса в Китае Сергей Разов;

Основатель парфюмерно-косметической компании с собственным производством «Perfumes stories», парфюмер и аромастилист Елизавета Туркенич;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму:

https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

