31.10.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Сделано в России». Кто захватывает рынок российской косметики и парфюмерии?
На протяжении нескольких лет санкции ограничивают доступ российских производителей косметики и парфюмерии к сырью, оборудованию и рынкам сбыта. Отрасль оказалась перед вызовом — выстроить собственную сырьевую базу и создавать продукты не только на своем сырье, но и по собственным уникальным формулам. Сегодня российский рынок парфюмерии, косметики и бытовой химии оценивается более чем в 1 трлн рублей. По данным Минпромторга России, в отрасли действует более 700 компаний, из которых около 200 имеют собственные производственные мощности. По данным экспертов за последние два года отечественная парфюмерно-косметическая отрасль совершила качественный скачок в своем развитии и согласно данным Роскачества, 73% российских потребителей положительно относятся к отечественным брендам косметики.
Но несмотря на это, с начала 2025 года Китай резко увеличил поставки косметики в Россию, что создает определенную конкуренцию отечественному производителю. С января по сентябрь импорт китайской косметики вырос в 1,6 раза, до 115,4 миллиона долларов. Популярнее всего на рынке стали китайские средства для ухода за кожей (61,9 миллиона долларов).
- Каков сегодня потенциал импортозамещения в косметической отрасли в России?
- Все ли санкционные косметические и парфюмерные товары удалось импортозаместить?
- Удается ли превзойти по качеству ушедшие крупные зарубежные бренды?
- Как много товаров в том числе косметических и парфюмерных поступает на территорию РФ из Китая?
- Закупает ли Китай российскую косметику и парфюмерию?
- Какой топ товаров закупается Россией в Китае?
- Легко ли сегодня российским брендам развиваться в нашей стране?
- Насколько востребована российская косметика?
- Как много отечественных производителей появилось на рынке с уходом иностранных компаний?
Участники пресс-конференции:
- Председатель Союза потребителей России Алексей Койтов;
- Экономист, эксперт по ведению бизнеса в Китае Сергей Разов;
- Основатель парфюмерно-косметической компании с собственным производством «Perfumes stories», парфюмер и аромастилист Елизавета Туркенич;
