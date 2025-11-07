11.11.2025 в 14.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Муза целой эпохи: 90 лет со дня рождения Людмилы Гурченко».

12 ноября 2025 года народной артистке СССР Людмиле Гурченко исполнилось бы 90 лет. Широкую известность ей принесла главная роль в комедии Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь», которая вышла в 1956 году. В советское время Гурченко работала в Театре-студии киноактёра, московском театре «Современник», была лауреатом госпремии РСФСР.

Выдающаяся российская актриса с многогранным амплуа, обладавшая ярким драматическим и музыкальным талантом, воплотила на экране целую палитру характеров. В ее арсенале роли в таких известных фильмах, как «Девушка с гитарой», «Соломенная шляпка», «Двадцать дней без войны», «Пять вечеров», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби», «Старые клячи» и многих других.

В ходе пресс-конференции участники расскажут о современных проектах, связанных с творчеством актрисы и анонсируют юбилейный концерт-съемку Первого канала к 90-летию Людмилы Гурченко 18 декабря в Московском театре эстрады.

Муж Людмилы Гурченко, киноактёр, продюсер Сергей Сенин;

главный режиссер московского театра Роста, постановщик спектакля театра Вахтангова «Люся. Признание в любви», посвящённого Людмиле Гурченко, Александр Нестеров;

Заслуженная артистка России Нонна Гришаева;

Народный артист России Александр Олешко.

