06.11.2025 в 11.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг Заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, Академик РАН, Заместителя Президента Российской Академии Образования Геннадия Григорьевича Онищенко на тему: «Эпидемия гриппа: Как защитить свой иммунитет от болезни?»

В России продолжает расти заболеваемость гриппом, к середине зимы она достигнет пика после новогодних праздников, и эксперты в СМИ уже вовсю предрекают скорую эпидемию. В перечень штаммов, циркулирующих в этом сезоне, включили вирус гриппа D. Сейчас его обнаруживают у рогатого скота, у людей на данный момент он еще не обнаружен.

В Роспотребнадзоре отметили, что число больных гриппом постоянно увеличивается: в частности, за прошедшие семь дней заболели в два раза больше людей, чем неделей ранее. При этом в целом заболеваемость ОРВИ и гриппом находится на сезонном уровне, подчеркнули в надзорной службе.

Также в России циркулирует респираторно-синцитиальный вирус (РСВ). Болезнь представляет большую опасность для здоровья легких и чаще всего приводит к госпитализации, а семртность от нее уже превысила показатели COVID-19.

В ходе брифинга будут обсуждаться следующие вопросы:

Насколько сегодня высокая заболеваемость ОРВИ, ковид и гриппом и РСВ?

Насколько успешно началась осенняя вакцинация от гриппа?

От чего еще необходимо обязательно привиться осенью?

Как быстро восстановиться, если все-таки переболели?

Какие штаммы гриппа сегодня преобладают?

Насколько можно защититься прививкой от гриппа сегодня?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

