«Охлаждение» сим-карт: Как это работает и к чему приведет

С 10 ноября для пользователей российских сим-карт ввели так называемый период «охлаждения». Тестовый режим предполагает, что доступ к мобильному интернету и связи может быть приостановлен на 24 часа после того, как абонент вернется из международного роуминга, или же в том случае, если он не пользовался симкой 72 часа подряд. Процедура нужна для борьбы с мошенничеством и для защиты от БПЛА.

О блокировке абоненту сообщает оператор связи через СМС-уведомления. Для возвращения доступа к интернету и СМС пользователю нужно авторизоваться при помощи капчи по ссылке или позвонить в call-центр. В Минцифры также посоветовали россиянам отключать свои смартфоны по пути в Калининград, чтобы избежать временной блокировки SIM-карт из-за пересечения границы с Республикой Беларусь.

При этом описанная схема разблокировки работает не всегда: кому-то вместо активации система выдала внутреннюю ошибку, а у кого-то интернет заблокировали еще за границей — до возвращения в Россию.

Участники пресс-конференции:

зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов;

глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков;

интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев;

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

В связи с чем принято решение об «охлаждении» российских сим-карт?

Как «охлаждение сим-карт» скажется на операторах связи? Каковы убытки?

Как быть туристу, который вернулся из-за границы?

Действительно ли «охлаждение» сим-карт может помочь в борьбе с мошенниками?

Какие еще ограничения по мобильной связи сегодня ожидать россиянам?

Какие советы сегодня дают в туристических компаниях по поводу «охлаждения» сим-карт?

