30.10.2025 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Банкротства в России: Почему в 2026 году будет сложнее списать долги?»

Процедура банкротства физических лиц существует в России уже 10 лет, но вокруг нее по-прежнему витает множество мифов и предрассудков. В 2024 году статус банкрота получили более 430 тысяч россиян — это на 23,6% больше, чем годом ранее. Всего с момента введения процедуры в 2015 году через банкротство прошли свыше 1,5 миллиона человек. При этом подавляющее большинство (96,7%) самостоятельно инициируют процедуру, что говорит о ее востребованности. К концу 2025 года банкротство стало для многих реальной возможностью выбраться из долговой спирали.

В Государственную думу внесен пакет поправок к закону «О банкротстве», призванный снизить число закрывающихся предприятий, сохранить рабочие места и дать должникам больше инструментов для выхода из кризиса без суда. Законопроект закрепляет досудебное урегулирование долгов и расширяет сроки финансового оздоровления. Тем временем законодатели обсуждают новые поправки, которые могут изменить правила игры.

Участники пресс-конференции:

Сенатор Российской Федерации Айрат Гибатдинов;

Эксперт по банкротству Станислав Свириденко;

Член Палаты налоговых консультантов, Международный налоговый юрист и финансовый эксперт Кристина Поливанова.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

На сколько процедура банкротства сегодня популярна в России?

Чего законодательно необходимо доработать в данной процедуре?

Какие долги можно списать во время процедуры банкротства?

Кто чаще всего использует процедуру банкротства физические или юридические лица?

Почему россияне массово влезают в кредиты?

Как количество россиян-банкротов влияет на экономику?

Какие последствия процедуры банкротства могут быть у физических лиц?

Сколько стоит процедура банкротства сегодня?

Какая динамика банкротств может быть к концу 2025 года?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму:

https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

