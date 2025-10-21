пресс-конференции
Буллеры-вымогатели: Как не стать жертвой буллинга?

Начало конференции

12:00

23 октября 2025

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

аккредитация журналистов

8 903 594 54 37

23.10.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Буллеры-вымогатели: Как не стать жертвой буллинга».

Пока Госдума РФ разрабатывает законопроект о профилактике буллинга, который коснется не только случаев травли среди детей, но и инцидентов, связанных с агрессией в адрес учителей за последнее время произошло сразу несколько резонансных случаев, облетевших СМИ.

Например, недавно в Санкт-Петербурге третьеклассник откупился от буллинга: спокойствие стоило 75 тысяч рублей. Откуп всплыл, когда мама обнаружила пропажу сбережений и устроила сыну допрос, в результате чего он все ей рассказал. Оказывается, немало родителей сталкиваются с попытками детей монетизировать школьные проблемы, уплатив за свою спокойную жизнь школьным хулиганам, а то и учителям

А 17 октября произошел конфликт в одной из школ Бурятии — в раздевалке подрались учитель физики и ученик. Мальчик сломал руку, а педагог лежит в больнице с черепно-мозговой травмой. Другие учителя из этой школы создали петицию в поддержку коллеги, поскольку, как они утверждают, мужчина подвергался травле и провокациям со стороны подростков

Участники пресс-конференции:

  • Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец;
  • Психолог, медиатор Юлия Куликова-Цай;
  • Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

  • Как сегодня государство борется с буллингом?
  • Кто виноват в том, что среди детей и подростков происходит травля?
  • Как бороться с буллингом и кибербуллингом?
  • Что делать, если твой ребенок стал зачинщиком травли?
  • Какие психологические последствия буллинга могут быть?

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8


ФОТО: ТАСС / Егор Алеев

