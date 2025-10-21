23.10.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Буллеры-вымогатели: Как не стать жертвой буллинга».
Пока Госдума РФ разрабатывает законопроект о профилактике буллинга, который коснется не только случаев травли среди детей, но и инцидентов, связанных с агрессией в адрес учителей за последнее время произошло сразу несколько резонансных случаев, облетевших СМИ.
Например, недавно в Санкт-Петербурге третьеклассник откупился от буллинга: спокойствие стоило 75 тысяч рублей. Откуп всплыл, когда мама обнаружила пропажу сбережений и устроила сыну допрос, в результате чего он все ей рассказал. Оказывается, немало родителей сталкиваются с попытками детей монетизировать школьные проблемы, уплатив за свою спокойную жизнь школьным хулиганам, а то и учителям
А 17 октября произошел конфликт в одной из школ Бурятии — в раздевалке подрались учитель физики и ученик. Мальчик сломал руку, а педагог лежит в больнице с черепно-мозговой травмой. Другие учителя из этой школы создали петицию в поддержку коллеги, поскольку, как они утверждают, мужчина подвергался травле и провокациям со стороны подростков
Участники пресс-конференции:
- Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец;
- Психолог, медиатор Юлия Куликова-Цай;
- Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Как сегодня государство борется с буллингом?
- Кто виноват в том, что среди детей и подростков происходит травля?
- Как бороться с буллингом и кибербуллингом?
- Что делать, если твой ребенок стал зачинщиком травли?
- Какие психологические последствия буллинга могут быть?
