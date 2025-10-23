Омбудсмен Володарский заявил о моббинге в педагогических коллективах
Помимо буллинга, сегодня в школах распространена проблема моббинга, когда учителя выбирают в качестве объекта для издевательств одного-двух учеников, сказал НСН Амет Володарский.
Сегодня учителя зачастую выбирают одного-двух учеников в качестве объекта травли, дети видят поведение взрослых и начинают ему подражать. Об этом в пресс-центре НСН заявил омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.
«Буллинг есть и во взрослом обществе. Как это ни странно, в образовательных учреждениях среди педагогов есть очень серьезные проблемы моббинга одного-двух учеников, и дети это видят. Моббинг — форма психологического насилия, при которой группа людей систематически оказывает давление на одного человека с целью его дискредитации, изоляции или вытеснения из коллектива. Молодые люди до 20 лет очень серьезно относятся к отношениям внутри общества и внутри коллектива. Решение этой проблемы заключается в строгом использовании тех нормативных документов, которые предусматривают уголовную и административную ответственность. Но в школе применить их очень сложно, в частности, из-за того, что педагоги и родители не знают, как их применять, и из-за ограничений в санкциях по отношению к детям», — сказал Володарский.
Хотя в Госдуме активно обсуждают способы борьбы с буллингом в школах (от введения уголовной ответственности до изоляции агрессоров в спецучреждениях), специалисты-психологи подчёркивают: ключевая роль в предотвращении травли принадлежит учителям и родителям. Именно они должны вовремя замечать изменения в поведении ребёнка и оказывать ему необходимую поддержку.
Ранее детский психолог Наталья Наумова заявила, что оценки за поведение не решат проблему буллинга в школах и грубого отношения к учителям.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В КГБ Белоруссии заявили о подготовке в ЕС освободительной армии
- В школах призвали создать методический отдел в помощь психологам
- Бузова сравнила Буланову с бутербродом, гречкой и сосисками
- Захарова: МИД РФ готов продолжить диалог с Вашингтоном
- «Ограничили сами себя»: По кому ударят «туристические» санкции ЕС
- Психолог назвала симптомы буллинга у детей
- «Полный мрак»: Захарова раскритиковала ЕС за отказ от газа из России
- Омбудсмен Володарский заявил о моббинге в педагогических коллективах
- В МИД РФ назвали контрпродуктивным решение США о новых антироссийских санкциях
- ВС РФ поразили снабжающие предприятия ВПК Украины объекты энергетики
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru