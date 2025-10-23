«Буллинг есть и во взрослом обществе. Как это ни странно, в образовательных учреждениях среди педагогов есть очень серьезные проблемы моббинга одного-двух учеников, и дети это видят. Моббинг — форма психологического насилия, при которой группа людей систематически оказывает давление на одного человека с целью его дискредитации, изоляции или вытеснения из коллектива. Молодые люди до 20 лет очень серьезно относятся к отношениям внутри общества и внутри коллектива. Решение этой проблемы заключается в строгом использовании тех нормативных документов, которые предусматривают уголовную и административную ответственность. Но в школе применить их очень сложно, в частности, из-за того, что педагоги и родители не знают, как их применять, и из-за ограничений в санкциях по отношению к детям», — сказал Володарский.

Хотя в Госдуме активно обсуждают способы борьбы с буллингом в школах (от введения уголовной ответственности до изоляции агрессоров в спецучреждениях), специалисты-психологи подчёркивают: ключевая роль в предотвращении травли принадлежит учителям и родителям. Именно они должны вовремя замечать изменения в поведении ребёнка и оказывать ему необходимую поддержку.

Ранее детский психолог Наталья Наумова заявила, что оценки за поведение не решат проблему буллинга в школах и грубого отношения к учителям.

