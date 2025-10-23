Волынец: Большинство родителей поддержали запрет соцсетей для детей
Сегодня соцсети не могут обеспечить полную безопасность для детей, поэтому нужно либо запретить соцсети для несовершеннолетних, либо создать отдельную детскую соцсеть, сказала НСН Ирина Волынец.
Большинство родителей сегодня готовы запретить соцсети для детей, чтобы обеспечить их безопасность, также рассматривается создание отдельной детской соцсети с очень жесткой модерацией. Об этом в пресс-центре НСН заявила глава Национального родительского комитета Ирина Волынец.
«Изначально наша инициатива была направлена на то, чтобы детям до 14 лет запрещать пользоваться соцсетями, а с 14 до 18 лет — разрешить исключительно с письменного согласия родителей. Как показывает опыт других стран, например, США, есть запрет на пользование соцсетями и до 18 лет. Хотя бы до 14 лет продержать детей без соцсетей — уже хорошо, а еще лучше — до 16 лет. Как показывают опросы родителей, если в 2021 году многие к этой теме были равнодушны, то сейчас подавляющее большинство родителей поддерживают этот запрет. Более того, многие родители знают, что если они запрещают пользоваться соцсетями своим детям, а другим детям можно, то дети могут чувствовать себя несколько уязвленными», — отметила Волынец.
Эксперт также рассказала об инициативе по созданию отдельной безопасной соцсети для детей.
«Прозвучали инициативы по созданию отдельной соцсети для детей с очень жесткой модерацией и администрированием, где точно будет безопасно. Потому что общие соцсети, к сожалению, при всех декларативных заявлениях не обеспечивают безопасность, а детей вовлекают в преступные сообщества», — подытожила она.
В Госдуме давно обсуждают вопрос травли в школах. Депутаты призывают бороться с агрессорами. Некоторые предлагают ввести уголовную ответственность за буллинг, другие — отправлять его зачинщиков в специальные учреждения или на домашнее обучение. При этом психологи призывают учителей и родителей обращать внимание на изменения в поведении детей и помогать им бороться с травлей в школе.
Ранее директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров заявил, что для того, чтобы защитить детей от вербовки террористами в соцсетях и мессенджерах, следует установить приложения для родительского контроля.
