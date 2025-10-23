Эксперт также рассказала об инициативе по созданию отдельной безопасной соцсети для детей.

«Прозвучали инициативы по созданию отдельной соцсети для детей с очень жесткой модерацией и администрированием, где точно будет безопасно. Потому что общие соцсети, к сожалению, при всех декларативных заявлениях не обеспечивают безопасность, а детей вовлекают в преступные сообщества», — подытожила она.

В Госдуме давно обсуждают вопрос травли в школах. Депутаты призывают бороться с агрессорами. Некоторые предлагают ввести уголовную ответственность за буллинг, другие — отправлять его зачинщиков в специальные учреждения или на домашнее обучение. При этом психологи призывают учителей и родителей обращать внимание на изменения в поведении детей и помогать им бороться с травлей в школе.

Ранее директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров заявил, что для того, чтобы защитить детей от вербовки террористами в соцсетях и мессенджерах, следует установить приложения для родительского контроля.

