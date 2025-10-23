«Сейчас буллингом пытаются назвать любой случай, когда один ребенок на другого как-то косо посмотрел, кто-то что-то отобрал в песочнице и даже когда родители заставляют делать уроки. Происходит неправильная популяризация этого явления. Это говорит о том, что все-таки в школах должны быть не просто психологи, а нечто вроде методического отдела, который вместе с психологом разрабатывает программы и тесты. Это нужно для того, чтобы психолог в школе был не для галочки, это могут быть, например, медиаторы. Уже хорошо то, что в школах появились штатные единицы психологов, но на этом нельзя останавливаться, психолог должен быть высококвалифицированным и постоянно повышать квалификацию, а его работа должна быть видимой и регламентированной. Но много ли сегодня хороших психологов, которые идут не в частную практику, а в школу? К сожалению, у многих школьных психологов сегодня у самих очень серьезные проблемы», — сказал Володарский.

Проблема школьной травли уже давно находится в фокусе внимания Госдумы. Депутаты предлагают разные меры против буллинга: от уголовного наказания до перевода зачинщиков на домашнее обучение или в спецшколы. Психологи же делают акцент на профилактике — советуют учителям и родителям замечать тревожные сигналы в поведении детей и помогать им противостоять травле.



Ранее детский психолог Ирина Таранова заявила, что школьные психологи физически не способны справиться со своими задачами — сказывается и огромное количество детей, и невозможность провести полноценную диагностику, и отсутствие конфиденциальности. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

