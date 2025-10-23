Омбудсмен Володарский назвал способ победы над детским буллингом

Проблема буллинга — очень важная и многогранная тема, однако сегодня это понятие не определено в законодательстве, сказал НСН Амет Володарский.

Сегодня понятие буллинга нигде законодательно не прописано, победить травлю можно, если решить вопросы правоприменительного, культурологического и поведенческого аспекта буллинга. Об этом в пресс-центре НСН заявил омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.

Названы российские регионы, в которых распространен буллинг
«У нас само понятие буллинга не определено в законодательстве. Есть несколько статей, связанных с психологическим и физическим насилием, но юридического определения нет. Эту тему очень важно поднимать, она многогранна. Я бы ее разделил на юридический, или правоприменительный, культурологический и поведенческий аспекты, но это вопрос больше к психологам. Если мы решим все эти три вопроса, мы сумеем победить буллинг», — сказал Володарский.

Проблема школьной травли уже давно находится в фокусе внимания Госдумы. Депутаты предлагают разные меры против буллинга: от уголовного наказания до перевода зачинщиков на домашнее обучение или в спецшколы. Психологи же делают акцент на профилактике — советуют учителям и родителям замечать тревожные сигналы в поведении детей и помогать им противостоять травле.

Ранее детский психолог Ирина Таранова заявила НСН, что школьные психологи физически не способны справиться со своими задачами — сказывается и огромное количество детей, и невозможность провести полноценную диагностику, и отсутствие конфиденциальности.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН / Игорь Войдаков
ТЕГИ:ОмбудсменШкольникиШколыДетиТравля

Горячие новости

Все новости

партнеры