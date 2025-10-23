«Заметно по результатам»: Чем опасны для детей выгоревшие педагоги
Выгорание педагогов очень заметно на результатах работы, особенно сильно выгоранию подвержено молодое поколение учителей, сказал НСН Амет Володарский.
Нынешнее поколение педагогов особенно сильно подвержено выгоранию, в лучшем случае такие учителя превращаются в роботов, а в худшем — срываются на детей. Об этом в пресс-центре НСН заявил омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.
«Педагог — одна из тех профессий, где выгорание очень видно по результатам работы. В 2010-е годы произошла смена поколений. Те учителя, которых мы звали Марь Иванной, ушли в завучи, в частные школы, на пенсии и так далее. Появилось новое поколение учителей, которое сейчас уже выгорело. У нас сейчас очень много выгоревших учителей. Это очень важный вопрос, потому что при передаче знаний, навыков и умений нужно оставаться профессионалом с душой и сердцем. Фактически многие учителя в лучшем случае превращаются в роботов. В худшем — срываются на детей», — сказал Володарский.
Профессиональное выгорание — не просто усталость, а серьёзный психоэмоциональный синдром, признанный Всемирной организацией здравоохранения (включён в МКБ-11). Без своевременной помощи выгорание может привести к длительному ухудшению качества жизни и серьёзным заболеваниям.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в России основной причиной увольнения педагогических работников остается разрыв между ожиданиями и реальностью условий работы.
