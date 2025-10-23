«Педагог — одна из тех профессий, где выгорание очень видно по результатам работы. В 2010-е годы произошла смена поколений. Те учителя, которых мы звали Марь Иванной, ушли в завучи, в частные школы, на пенсии и так далее. Появилось новое поколение учителей, которое сейчас уже выгорело. У нас сейчас очень много выгоревших учителей. Это очень важный вопрос, потому что при передаче знаний, навыков и умений нужно оставаться профессионалом с душой и сердцем. Фактически многие учителя в лучшем случае превращаются в роботов. В худшем — срываются на детей», — сказал Володарский.

Профессиональное выгорание — не просто усталость, а серьёзный психоэмоциональный синдром, признанный Всемирной организацией здравоохранения (включён в МКБ-11). Без своевременной помощи выгорание может привести к длительному ухудшению качества жизни и серьёзным заболеваниям.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в России основной причиной увольнения педагогических работников остается разрыв между ожиданиями и реальностью условий работы.

