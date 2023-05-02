3.05.2022 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Блогерские марафоны побегов от налогов: кто следующий в черном списке «инфоцыган»?»

Пока правоохранители выясняют, причастны ли блогеры-миллионники к неуплате налогов и отмыванию денег, СМИ сообщают о существовании некого списка «инфоцыган», в который вошли более 30 человек. Среди них - Инстасамка, Регина Тодоренко, Егор Крид, Виктория Боня, а также фигуранты недавних уголовных дел Елена Блиновская и Лерчек. Поводом для проведения мероприятий по выявлению правонарушений якобы стали скандальные махинации «королевы марафонов» Елены Блиновской, а также её коллег Валерии Чекалиной (Лерчек) и Александры Митрошиной. Напомним, что на чету Чекалиных завели уголовное дело за неуплату 300 миллионов рублей налогов, а Елену Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 миллионов рублей.

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов;

Президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов;

Председатель Общероссийского движения предпринимателей, общественный деятель, разоблачитель инфоцыган Андрей Ковалев

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Как много сегодня зарабатывают «инфоцыгане»?

Можно ли сегодня признать «марафоны желаний», «курсы личностного роста» вне закона?

В каких сферах бизнеса в России уходят от налогов чаще всего?

Какая ответственность коснется тех блогеров, которые покинули территорию РФ?

Как обманутому инфоцыганом вернуть свои деньги?

На чем сегодня зарабатывают блогеры-миллионники?

Кто из блогеров сегодня самый высокодоходный? Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

