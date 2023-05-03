«Период охлаждения»: В Госдуме представили схему для защиты россиян от лишних кредитов

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН представил схему, которая поможет гражданам не набрать лишних кредитов.

«Каждый из нас хоть раз сталкивался с мошенничеством и навязыванием. Законодатели сегодня поддерживают инициативы ЦБ, как например самостоятельное включение в реестр тех людей, которые не хотят брать кредит. Чтобы не происходило этого звонка, после которого ты все подписал, а потом непонятно, откуда брать деньги. Если человек хочет выйти из этого списка, он имеет на это право, но должен быть некий период охлаждения – хотя бы двое суток. Он может переключиться, поговорить, посоветоваться, обратиться в правоохранительные органы и так далее. Это очень тонкие вещи, мошенники влияют на мозг жертвы», - рассказал он.

Блогера Елену Блиновскую можно обвинить в мошенничестве на основании того, какие услуги она публично предлагает своим подписчикам, заявил ранее президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН.

