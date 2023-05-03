«Период охлаждения»: В Госдуме представили схему для защиты россиян от лишних кредитов
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов отметил, что необходим реестр граждан, которые отказываются брать кредиты.
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН представил схему, которая поможет гражданам не набрать лишних кредитов.
«Каждый из нас хоть раз сталкивался с мошенничеством и навязыванием. Законодатели сегодня поддерживают инициативы ЦБ, как например самостоятельное включение в реестр тех людей, которые не хотят брать кредит. Чтобы не происходило этого звонка, после которого ты все подписал, а потом непонятно, откуда брать деньги. Если человек хочет выйти из этого списка, он имеет на это право, но должен быть некий период охлаждения – хотя бы двое суток. Он может переключиться, поговорить, посоветоваться, обратиться в правоохранительные органы и так далее. Это очень тонкие вещи, мошенники влияют на мозг жертвы», - рассказал он.
Блогера Елену Блиновскую можно обвинить в мошенничестве на основании того, какие услуги она публично предлагает своим подписчикам, заявил ранее президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН.
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