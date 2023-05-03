«Сумасшедшая преступность»: Трунов сообщил о миллиардах прибыли на черном рынке блогерства

Черный рынок блогеров и коучей насчитывает миллиарды недополученных средств в бюджет, заявил президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН.

«Число преступлений в интернете только растет, законодатели озабочены этим. Сумасшедшая преступность с огромными деньгами, вершина айсберга, 900 миллионов недоимки, минимум шесть миллиардов прибыли. Какие деньги там крутятся. У нас минимум тысяча коучей такого уровня, какие деньги составляют этот черный рынок. Что мы имеем на сегодняшний день по этим громким делам – Блиновская, Чекалина – мы имеем неверную квалификацию. Там уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств – до трех лет лишения свободы. А что здесь мы имеем? Мы имеем 199 статью – неисполнение обязанности налогового агента, они предприниматели, а не физические лица», - отметил он.

Пока правоохранители выясняют, причастны ли блогеры-миллионники к неуплате налогов и отмыванию денег, СМИ сообщают о существовании некого списка «инфоцыган», в который вошли более 30 человек. Среди них - Инстасамка, Регина Тодоренко, Егор Крид, Виктория Боня, а также фигуранты недавних уголовных дел Елена Блиновская и Лерчек.



