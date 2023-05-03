«Сумасшедшая преступность»: Трунов сообщил о миллиардах прибыли на черном рынке блогерства
Президент Союза адвокатов России назвал последние громкие уголовные дела лишь вершиной айсберга.
Черный рынок блогеров и коучей насчитывает миллиарды недополученных средств в бюджет, заявил президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН.
«Число преступлений в интернете только растет, законодатели озабочены этим. Сумасшедшая преступность с огромными деньгами, вершина айсберга, 900 миллионов недоимки, минимум шесть миллиардов прибыли. Какие деньги там крутятся. У нас минимум тысяча коучей такого уровня, какие деньги составляют этот черный рынок. Что мы имеем на сегодняшний день по этим громким делам – Блиновская, Чекалина – мы имеем неверную квалификацию. Там уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств – до трех лет лишения свободы. А что здесь мы имеем? Мы имеем 199 статью – неисполнение обязанности налогового агента, они предприниматели, а не физические лица», - отметил он.
Пока правоохранители выясняют, причастны ли блогеры-миллионники к неуплате налогов и отмыванию денег, СМИ сообщают о существовании некого списка «инфоцыган», в который вошли более 30 человек. Среди них - Инстасамка, Регина Тодоренко, Егор Крид, Виктория Боня, а также фигуранты недавних уголовных дел Елена Блиновская и Лерчек.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 214 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+6 549 / сут.
- МИД: Россия не получала от Ватикана планов мирного урегулирования на Украине
- Песков: Москва заинтересована в соблюдении условий зерновой сделки
- «Росатом» запустил строительство третьего энергоблока АЭС в Египте
- МВД: Девять человек погибли при стрельбе в школе в Белграде
- Посла Кипра вызовут в МИД России
- Более 30 подозреваемых в связах с мафией Италии задержаны в ФРГ
- Блогер Саша Митрошина заявила об уплате налоговой 127 миллионов рублей
- Суд приговорил Протасевича к 8 годам колонии
- МИД РФ: Встреча высокого уровня по зерновой сделке ещё не согласована
- В Госдуму внесли поправки о выборах в новых регионах при военном положении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru