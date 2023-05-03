«Из Дубая выдают»: Трунов о судьбе блогеров, покинувших Россию
Президент Союза адвокатов России отметил, что нарушения в налоговой сфере не будут считаться политическими преступлениями, мошенников выдадут России при необходимости.
Блогеры в случае нарушения закона могут быть объявлены в международный розыск, заявил президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН.
«Против блогеров, которые нарушили закон и покинули территорию России, возбуждается уголовное дело, предъявляется обвинение. В зависимости от квалификации либо заочное решение, либо подаются в розыск в Интерпол. Это типичный криминал, здесь нет никакой политики. Это чистая уголовка, поэтому рано или поздно попадешься. Из Дубая выдают, наших преступников никто не укрывает», - отметил он.
Блогера Елену Блиновскую можно обвинить в мошенничестве на основании того, какие услуги она публично предлагает своим подписчикам, заявил ранее Игорь Трунов в пресс-центре НСН.
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