Тренинги и лечение бесплодия: Юрист назвал проекты Блиновской «чистым мошенничеством»

Блогера Елену Блиновскую можно обвинить в мошенничестве на основании того, какие услуги она публично предлагает своим подписчикам, заявил президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН.

«Блиновская запустила психологический мотивационный тренинг, она на сайте заявляет, что она дипломированный специалист в области практической психологии. По образованию она бухгалтер. Она вводит в заблуждение людей, собирает деньги, до миллиона рублей за участие. Также она проводит марафон для бездетных женщин для зачатия. Она обещает женщинам помочь с лечением бесплодия, это медицинский диагноз. Это требует специального образования и лицензирования. Это чистое мошенничество», - рассказал он.

Черный рынок блогеров и коучей насчитывает миллиарды недополученных средств в бюджет, заявил ранее Игорь Трунов в пресс-центре НСН.

