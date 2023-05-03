«Мошенники и секты»: Предприниматель призвал выгонять депутатов за защиту инфоцыган

Депутаты не должны заступаться за блогеров-мошенников, это секты, из-за которых страдают граждане, заявил председатель Общероссийского движения предпринимателей, общественный деятель, разоблачитель инфоцыган Андрей Ковалев в пресс-центре НСН.

«Какие это предприниматели? Это мошенники. Сейчас все эти Блиновские начинают раскачивать тему, что это идет борьба с блогерами, но это не так. Мошенники – это не предприниматели. Создаются тоталитарные секты, где Блиновская – это богиня. Это все наши противники, наши враги. Сейчас инфоцыгане учат мечтать, лечить рак, у них огромное количество защитников. Есть депутат Алексей Нечаев, который выступил в защиту Блиновской, Лерчика, вон из Госдумы таких депутатов! Это десятки тысяч мошенников, триллионы, нужен тотальный запрет всех таких курсов!» - отметил он.

Блогера Елену Блиновскую можно обвинить в мошенничестве на основании того, какие услуги она публично предлагает своим подписчикам, заявил ранее президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН.

