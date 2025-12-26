За год Росгвардия задержала в Москве 350 лиц, находящихся в розыске

За 2025 год сотрудники Росгвардии задержали преступников из европейских стран, а также постсоветского пространства, сказал в пресс-центре НСН Александр Романенко.

За 2025 год было задержано порядка 350 лиц, числящихся в федеральном розыске, сказал в пресс-центре НСН начальник Управления вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по г. Москве полковник полиции Александр Романенко.

Вход в школы по биометрии назвали тратой средств
«Было задержано порядка 350 лиц, числящихся в федеральном розыске по достаточно серьезным статьям. Речь идет не только о гражданах РФ, но и гражданах европейских стран и стран СНГ. А том числе были и без вести пропавшие люди. Также с помощью автоматизированных систем было найдено 323 машины, которые находились также в федеральном розыске по различным статьям», — сказал собеседник НСН.

В течение прошлого года сотрудники вневедомственной охраны более 150 тысяч раз выезжали по сигналам «тревога».

Ранее председатель местного комитета Московского профсоюза полиции и СВАО Игорь Суслов рассказал НСН, что скорее всего, в школы могут привлечь ФГУП «Охрана», так как они являются одной из частей войск Национальной гвардии, однако самого состава Нацгвардии точно не хватит на все школы.

Фото: rosguard.gov.ru
