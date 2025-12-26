Росгвардия напомнила о важности тревожной кнопки в случае атак
Бабушки и дедушки до сих пор охраняют школы из-за нехватки финансирования, заявил в пресс-центре НСН Александр Романенко.
Все школьные охранники должны нажимать тревожную кнопку сигнализации при возникновении любой угрозы, сказал в пресс-центре НСН начальник Управления вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве полковник полиции Александр Романенко.
«В Москве раньше школы охраняли частные охранные предприятия. Сейчас по решению мэра Сергея Собянина школы охраняются Росгвардией Москвы. У нас прибытие до пяти минут. Мы охраняем в Москве порядка пять тысяч объектов. Представьте, какая армия для этого должна быть. Этот вопрос рассматривается, ведутся обсуждения. Если задача будет стоять, то мы её, конечно же, выполним. Бабушки и дедушки до сих пор охраняют школы из-за нехватки финансирования. Если мы говорим о хорошем частном охранном предприятии, которое занимается качественной подготовкой кадров, то этого должно хватить для оказания любого противодействия правонарушителю в школе. При этом хочу напомнить всем охранникам, чтобы они всегда нажимали кнопки тревожной сигнализации, потому что пока охранники звонят, они тратят время. Мы об этом всегда говорим: всегда надо нажимать кнопку. Дальше уже можно звонить, выяснять, объяснять. В это время уже едет экипаж», — сказал собеседник НСН.
Общественники ранее направили в Госдуму законодательную инициативу о внесении изменений в ряд федеральных законов о том, что учебные заведения должны охранять сотрудники войск Национальной гвардии, которые проходят спецподготовку. Кроме того, финансирование из федерального бюджета поможет поддержать единый уровень безопасности для всех регионов.
Председатель местного комитета Московского профсоюза полиции и СВАО Игорь Суслов, в свою очередь, рассказал НСН, что скорее всего, в школы могут привлечь ФГУП «Охрана», так как они являются одной из частей войск Национальной гвардии, однако самого состава Нацгвардии точно не хватит на все школы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам рассказали, каким будет курс доллара в 2026 году
- Адвокат рассказал, какую сумму Лурье может взыскать с Долиной
- Росгвардия помогла доставить женщину со схватками в роддом
- Безопасность москвичей на праздниках обеспечат более 2 тысяч сотрудников Росгвардии
- В Донецке мужчина устроил беспорядочную стрельбу в супермаркете
- Росгвардия напомнила о важности тревожной кнопки в случае атак
- Росгвардия назвала самые частые преступления в новогодние праздники
- Песков: Состоялся контакт России и США по итогам поездки Дмитриева в Майами
- В Курской области погиб велосипедист, атакованный дроном ВСУ
- «Хрен редьки не слаще»: Кто может сменить Зеленского на посту президента Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru