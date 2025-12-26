«В Москве раньше школы охраняли частные охранные предприятия. Сейчас по решению мэра Сергея Собянина школы охраняются Росгвардией Москвы. У нас прибытие до пяти минут. Мы охраняем в Москве порядка пять тысяч объектов. Представьте, какая армия для этого должна быть. Этот вопрос рассматривается, ведутся обсуждения. Если задача будет стоять, то мы её, конечно же, выполним. Бабушки и дедушки до сих пор охраняют школы из-за нехватки финансирования. Если мы говорим о хорошем частном охранном предприятии, которое занимается качественной подготовкой кадров, то этого должно хватить для оказания любого противодействия правонарушителю в школе. При этом хочу напомнить всем охранникам, чтобы они всегда нажимали кнопки тревожной сигнализации, потому что пока охранники звонят, они тратят время. Мы об этом всегда говорим: всегда надо нажимать кнопку. Дальше уже можно звонить, выяснять, объяснять. В это время уже едет экипаж», — сказал собеседник НСН.

Общественники ранее направили в Госдуму законодательную инициативу о внесении изменений в ряд федеральных законов о том, что учебные заведения должны охранять сотрудники войск Национальной гвардии, которые проходят спецподготовку. Кроме того, финансирование из федерального бюджета поможет поддержать единый уровень безопасности для всех регионов.

Председатель местного комитета Московского профсоюза полиции и СВАО Игорь Суслов, в свою очередь, рассказал НСН, что скорее всего, в школы могут привлечь ФГУП «Охрана», так как они являются одной из частей войск Национальной гвардии, однако самого состава Нацгвардии точно не хватит на все школы.

